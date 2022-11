POL-HS: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Heinsberg-Dremmen (ots) - Ein 39-jähriger Mann aus Heinsberg wurde am Mittwoch, 23. November, gegen 19 Uhr, dabei beobachtet, als er Graffiti auf mehrere Wände eines Mehrfamilienhauses an der Lambertusstraße sprühte. Der Mann konnte durch hinzugerufene Polizeibeamte überprüft werden und seine Personalien wurden festgestellt. Er wird sich nun für seine Tat verantworten müssen. Rückfragen bitte an: ...

