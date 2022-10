Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Imbiss

Rielasingen-Worblingen (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitagabend, 21 Uhr, bis Samstagmorgen, 9 Uhr, in einen Imbiss auf der Werner-von-Siemens-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. Dort versuchten die Einbrecher einen Spielautomaten aufzubrechen, was jedoch misslang. Die Höhe des entstandenen Schadens an Fenster und Automat ist noch nicht bekannt. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Imbisses aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

