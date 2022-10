Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht am Sportplatz Hilzingen - weißen BMW angefahren

Hilzingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Samstagnachmittag, zwischen 15.50 Uhr und 18.00 Uhr, auf dem Parkplatz am Sportplatz Hilzingen gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den dort abgestellten weißen BMW. Ohne sich um eine Regulierung des angerichteten Schadens in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Autofahrer von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

