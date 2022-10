Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Grauen VW Caddy zerkratzt

Gottmadingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstagmittag ein auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Hauptstraße abgestelltes Auto beschädigt. Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr zerkratzte der Unbekannte die rechte Fahrzeugseite des grauen VW Caddy mit einem spitzen Gegenstand und richtete damit einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

