Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, K6175, Lkr. Konstanz) Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Hohenfels, K6175 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend auf der Kreisstraße 6175 zwischen Sentenhart und Liggersdorf einen Unfall gebaut. Der 52-jährige Audi-Fahrer war gegen 21 Uhr auf der K6175 von Sentenhart in Richtung Liggersdorf unterwegs. Dabei kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten, querte die Fahrbahn und fuhr auf der anderen Straßenseite in einer Senke, wo der Audi mit einer Wurzel und einem Baum kollidierte. Durch den Aufprall zurückgewiesen schleuderte der Wagen daraufhin wieder auf die Fahrbahn, wo er schließlich zum Stehen kam. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest des Mannes ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille, woraufhin er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Den Führerschein des Mannes behielten die Polizisten ein. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Die Höhe der weiteren Schäden ist noch nicht bekannt. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

