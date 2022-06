POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendlicher Graffiti-Sprayer festgenommen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am frühen Freitagmorgen brachte ein 15-jähriger Graffiti-Sprayer am Bahnhof Karlsruhe-Grötzingen eine Farbschmiererei an einem Fahrkartenautomaten an und entfernte sich anschließend.

Ein Zeuge konnte Freitagmorgen gegen 05.15 Uhr am Bahnhof in Karlsruhe-Grötzingen beobachten, wie ein Jugendlicher an einem Fahrkartenautomaten ein nicht zu entzifferndes Graffiti mit einer blauen Spraydose anbrachte. Der Sprayer stieg im Anschluss in die Straßenbahn des Zeugen und fuhr mit diesem bis zur Haltestelle Bahnhof Durlach. Der Zeuge informierte den Bahnführer, der daraufhin die Bahn bis zum Eintreffen der Polizei verriegelte, um den 15-Jährigen an einer möglichen Flucht zu hindern.

Der Sprayer ließ sich schließlich von den eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach widerstandlos festnehmen. In seinem mitgeführten Rucksack stellten die Polizisten vier Spraydosen sicher. Außerdem waren Lackspuren an seinen Fingern festzustellen. Der Graffiti-Sprayer stand nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von verschreibungspflichtigen Medikamenten.

