POL-EL: Papenburg - Zypresse in Brand geraten

Haren (ots) - In der Nacht zu Mittwoch haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines BMW in der Kanalstraße in Haren eingeschlagen. Sie entwendeten t ein Paar Fußballschuhe und ein Trikot aus dem Pkw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

