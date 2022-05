Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Scheibe eingeschlagen

Haselünne (ots)

Am Mittwoch zwischen 6 und 13 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Ford eingeschlagen und den Pkw nach Wertsachen durchsucht. Der Pkw stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Plessestraße in Haselünne. Beute machten die Täter nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell