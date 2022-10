Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Dank aufmerksamer Zeugin schnappt Polizei Fahrraddiebe

Konstanz (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Freitagnachmittag zwei Fahrraddiebe geschnappt, die auf der Rheingutstraße Räder gestohlen haben. Gegen 16 Uhr teilte eine Anwohnerin zwei Männer mit, die mehrere Fahrräder in einen roten Transporter einluden. Im Rahmen der sofortigen Fahndung stellten Beamte der Verkehrspolizei den Transporter kurz darauf auf der B33 in Richtung Singen fahrend fest. Die anschließende Kontrolle ergab, dass sich neben mehreren Schrottfahrrädern auch ein neuwertiges Fahrrad der Marke "Cube" in dem Transporter befand. Das neuwertige Fahrrad war nach einem Diebstahl bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell