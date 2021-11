Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei warnt vor "hilfsbereiten" Langfingern

Neuss (ots)

Am Mittwoch (24.11.), gegen 15:30 Uhr, stieg eine lebensältere Neusserin an der Haltestelle "Im Tal" aus. Nach ihren Aussagen boten zwei Männer ihr an, den Rollator aus dem Bus zu heben. Dankbar nahm die 82-Jährge die Unterstützung an. Auf dem Nachhauseweg fiel ihr auf, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche, welche im Körbchen des Rollators lag, geöffnet war und ihr Portmonee fehlte.

Sie beschreibt die beiden "Helfer" wie folgt: Beide sollen im Alter zwischen 35 und 40 Jahren gewesen sein, eine schlanke Statur und ein insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Beide hatten kurze, dunkle Haare.

Das Kommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind. In den aktuellen Fällen nutzten die Tatverdächtigen unübersichtliche Situationen aus, denn wer beim Ein- und Aussteigen in den Bus noch Rollator oder Kinderwagen dabei hat, setzt seinen Fokus notwendigerweise weniger auf umstehende Personen. Seien Sie aufmerksam, wenn Ihnen "hilfsbereite" Personen plötzlich allzu nahe kommen. Wer trotz umsichtigem Handelns (Taschen nicht aus den Augen lassen, Distanz zu Fremden wahren, Wertgegenstände nah am Körper tragen...) doch einmal Opfer der geschickten Diebe wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und Bankkarten sperren lassen. Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

