Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, K6178, Lkr. Konstanz) Nach Überholmanöver geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Aach, K6178 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstagabend kurz vor Mitternacht auf der Kreisstraße 6178, zwischen Aach und Honstetten ereignet hat. Ein 44-jähriger BMW-Fahrer war auf der K6178 von Aach in Richtung Honstetten unterwegs. Ungefähr zwei Kilometer nach der Kreuzung mit der Landesstraße 194 kam dem 44-Jährigen in einer Linkskurve ein unbekannter Autofahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte der BMW-Fahrer nach rechts und streifte dabei die dortige Schutzplanke. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der 44-Jährige blieb unverletzt. An dem BMW und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro. Bei dem entgegenkommenden Auto soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise zu dem flüchtigen weißen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

