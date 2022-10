Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung vor Spielothek - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Am Sonntagmorgen ist es vor einer Spielothek auf der Reichenaustraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der ein Mann Verletzungen erlitt. Gegen 5.15 Uhr schlug ein unbekannter Mann, der mit einem weiteren Mann und einer Frau unterwegs war, einem 31-Jährigen nach vorangegangenen verbal-aggressiven Äußerungen unvermittelt gegen das Ohr, so dass dieser anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 190 Zentimeter groß, dunkle Haare und einen Undercut. Bekleidet war der Mann mit einer Jeans und einer dunklen Jacke. Sein männlicher Begleiter war ebenfalls dunkel gekleidet, hatte jedoch blonde Haare. Die die beiden Männer begleitende junge Frau soll ca. 165 Zentimeter groß gewesen sein und blonde, schulterlange Haare haben. Personen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben, oder Hinweise auf den unbekannten Angreifer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

