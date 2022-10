Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl aus Wohnung

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstagmorgen, im Zeitraum zwischen 7 und 8 Uhr, einen Diebstahl aus einer Wohnung in der Richentalstraße begangen. Durch die unverschlossene Hauseingangs- und Wohnungstür gelangte der Dieb in die Ein-Zimmerwohnung und stahl dort ein auf dem Schreibtisch liegendes iPad und ein iPhone. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

