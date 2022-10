Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, L194, Lkr. Konstanz) Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden bei Unfall auf der Kreuzung der K6176

L 194

Hohenfels, L 194 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagmittag auf der Landesstraße 194 auf der Kreuzung zur Kreisstraße 6176 passiert ist. Ein 69-jähriger Citroen-Fahrer war auf der K6176 von Liggersdorf in Richtung Herdwangen unterwegs. Auf der Kreuzung zur L 194 kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda eines 55 Jahre alten Mannes. Sowohl der 69-Jährige, als auch die 53-jährige Beifahrerin im Skoda erlitten dabei Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Kliniken. Um beide Autos, an denen Totalschaden entstand, kümmerten sich Abschleppdienste. Den Schaden am Citroen schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro, den Schaden am Skoda auf rund 20.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme reinigte die Straßenmeisterei die Fahrbahn.

