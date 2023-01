POL-F: 230126 - 0123 Frankfurt-Eschersheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch, den 25. Januar 2023, in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 19.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Röhrborngasse ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Dabei erbeuteten sie Schmuck, Bargeld, französische Modeartikel sowie eine hochwertige ...

mehr