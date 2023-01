Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230129 - 0127 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Wegen 25 Euro niedergeschlagen - Straßenraub im Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots)

(di) Bereits am Freitagnachmittag (27. Januar 2023) wurde ein 50-Jähriger im Bahnhofsviertel Opfer eines Straßenraubes. Ein unbekannter Täter erbeutete Bargeld. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Der Geschädigte befand sich gegen 14:30 Uhr zu Fuß unterwegs auf der Mainzer Landstraße. Als er in Höhe der Hausnummer 50 seinen Geldbeutel aus der Hosentasche herausholte und 25 Euro Bargeld hieraus entnahm, schlug der unbekannter Täter zu. Er trat von hinten an den Geschädigten heran und schlug ihn mit der Faust zu Boden. Dabei traf der Täter die Schläfe, die Oberlippe und auch das linke Auge des Geschädigten. Nachdem der Täter die 25 Euro an sich genommen hatte, flüchtete er. Der Geschädigte rannte dem Täter dann noch hinterher, verlor ihn jedoch in der Savignystraße aus den Augen. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch erstversorgt.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt, schwarze Mütze, blaue Jacke, braune Schuhe und graue Hose

Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen Revier (4. Polizeirevier) telefonisch unter der Rufnummer 069/ 755 - 10400 in Verbindung zu setzen.

