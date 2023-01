Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vorgeplante stimulierte Emissionen von Strahlungen in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Wussten Sie, dass das Wort Laser ein Akronym ist? Es steht für "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" also in Deutsch "Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung". Und wenn diese Strahlung auf Ihr Fahrzeug trifft und wir Sie anhalten, kann es ziemlich teuer werden - muss es aber nicht, wenn Sie immer und überall die gültigen Verkehrsvorschriften beachten.

Stimulierte Emissionen von Strahlungen verbreiten wir nächste Woche (30.01. bis 03.02.) u.a. hier in Oberhausen:

Montag 30.01.2023: Rolandstraße

Dienstag 31.01.2023: Schmachtendorfer Straße

Mittwoch 01.02.2023: Mühlenstraße

Donnerstag 02.02.2023: Königshardter Straße

Freitag 03.02.2023: Holtstegstraße

Ihre Polizei Oberhausen.

