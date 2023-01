Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Frauen lernen Selbstbehauptung - Polizei lädt ein

Oberhausen (ots)

Das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz lädt am Donnerstag, den 02.Februar 2023, zum nächsten Frauenselbstsicherheitskurs ein. Die Teilnehmerinnen lernen hier, wie sie sich unter anderem schon mit einer selbstbewussten Körpersprache in einer gefährlichen Situation wehren können. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Marktstraße 47.

Interessierte haben die Möglichkeit sich bis Dienstag (31.01.) telefonisch unter der Telefonnummer 0208-826-4514 anzumelden.

