POL-OB: 110 - bitte nur im Notfall!

Oberhausen (ots) - Am 08.12.2021, in der Zeit von 19:35-19:40 Uhr, kam es auf der Hermann-Albertz-Straße 93 zu einer räuberischen Erpressung. An der dortigen Haltestelle wurde der Geschädigte durch den Tatverdächtigen am Jackenkragen gepackt und zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert. Dabei bedrohte er ihn mit seinen Fäusten. Aus Angst händigte der Geschädigte dem Tatverdächtigen einen kleinen Bargeldbetrag ...

