POL-MR: Auseinandersetzung unter Jugendlichen + Einbruch im Wiesenweg + Unter Drogeneinfluss gefahren

Marburg - Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen am Montag, 05. Dezember, gegen 13.30 Uhr an der Ecke Universitätsstraße Barfüßertor. Nach bisherigen Informationen schlugen und traten ein 14 und ein 16-Jähriger nach kurzem Gespräch auf einen 15-Jährigen ein und nahmen ihm die Geldbörse und das Handy ab. Die Polizei nahm den 16-Jährigen noch am Ort des Geschehens vorübergehend fest. Außerdem konnte die Polizei dem Opfer das in der Nähe wiedergefundene Handy zurückgeben. Die vorübergehende Festnahme des 14-Jährigen gelang wenige Stunden nach der Auseinandersetzung. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Wetter - Einbruch im Wiesenweg

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wiesenweg fehlen zwei Schachteln Zigaretten und Schmuck. Der Einbruch war zwischen 10 Uhr am Freitag und 17 Uhr am Montag, 05. Dezember. Nach ersten Ermittlungen kletterten der oder die Täter auf ein in über 2,50 Meter Höhe liegendes Geländer eines sogenannten französischen Balkons und hebelten das dahinterliegende Fenster auf. Im Innern durchsuchten der oder die Täter alle Räume und durchwühlten dabei Schränke und Schubladen. Wer hat in der fraglichen Zeit im Wiesenweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind dort Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe/Biedenkopf - Unter Drogeneinfluss gefahren

Die Polizei beendete am Montag, 05. Dezember erneut zwei Autofahrten, weil die Drogentests bei den jeweiligen Fahrern positiv reagierten, Um 11.30 Uhr musste ein 36 Jahre alter Mann sein Auto in der Kasselr Straße in Cölbe stehen lassen und um 15.10 Uhr ein 41 Jahre alter Mann seines in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Biedenkopf. Bei beiden Männern veranlasste die Polizei eine Blutprobe.

