Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sommerreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Die meisten Autofahrer folgen der "O" bis "O" -Regel und wechseln zu Ostern auf Sommer- und im Oktober auf Winterreifen. Leider machen das nicht alle und riskieren dann bei Benutzung ihres Autos bei winterlichen Straßenverhältnissen nicht nur ein Bußgeld oder einen Blechschaden, sondern, was noch viel schwerer wiegt, auch die eigene und die Gesundheit anderer Autofahrer. Die Polizei Biedenkopf richtete bei heutigen Kontrollen ein besonderes Augenmerk auf die montierten Reifen. Die Kontrolle fand bei den ersten richtig winterlichen Straßenverhältnissen am heutigen Montag, 05. Dezember, auf der mit Schneematsch bedeckten Bundesstraße 253 am Abzweig zur Senderstraße zur Sackpfeife statt. Vier der überprüften Fahrzeuge, zwei Pkw und zwei Kleinlaster, einer davon mit Anhänger, waren ausschließlich auf Sommerreifen unterwegs. Der Fahrer des Kleinlastwagens mit Anhänger fuhr sich beim Wenden an der Kontrollstelle in einem Seitenweg fest und musste seinen Anhänger anschließend mit dem auf dem Anhänger transportierten Minibagger befreien. Die Polizei legte gegen diesen Lastwagenfahrer, gegen den Halter des Lastwagens sowie gegen die übrigen drei Fahrer der Fahrzeuge mit den Sommerreifen Ordnungswidrigkeitenanzeigen vor. Die Fahrer müssen mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen, der Halter mit 75 Euro Bußgeld und ebenfalls einem Punkt. Der Kleinwagen brach seine Fahrt ab und fuhr zunächst zurück auf seinen Betriebshof. Alle anderen Autofahrer erhielten die Auflage, nur noch den unmittelbaren Heimweg bzw. Weg in die Werkstatt zum Reifenwechsel durchzuführen. Außerdem wies die Polizei nochmals eindringlich auf die Winterreifenpflicht bei winterlichen Straßenverhältnissen hin.

