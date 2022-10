POL-PB: Ergebnis von kreisweiten Verkehrskontrollen

Paderborn-Dahl (ots) - (mb) Aus einer privaten Garage an der Straße Sonnenberg sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vier Motorräder gestohlen worden. Die Tatzeit in diesem Fall liegt zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 09.30 Uhr am Donnerstag. Der oder die Täter drangen in die neben einem Einfamilienhaus stehende Garage ein. Sie stahlen vier Enduro-Maschinen sowie Motorradhelme und weiteres Zubehör. Ein ...

