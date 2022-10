Polizei Paderborn

POL-PB: Erneut zahlreiche Schmierereien an Gebäuden und Fahrzeugen

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Seit Anfang September werden in öffentlichen Bereichen der Stadt Bad Wünnenberg schwarze Schriftzüge und andere Schmierereien festgestellt.

In den letzten drei Tagen nahm die Polizei erneut fünf Strafanzeigen wegen solcher Sachbeschädigungen auf. So wurden von Dienstag auf Mittwoch an der Grabenstraße und Im Aatal Gebäude beschmiert. An der Grundschule und der Sporthalle prangten die Schriftzüge auf den Außenwänden. Ein Anhänger war an der Mittelstraße das Ziel der Täter. Von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Wohnmobil an der Schäferstraße beschmiert.

Bereits Mitte September hatte die Stadt Bad Wünnenberg eine Belohnung von 1.000 Euro dieser Sache ausgelobt, die immer noch Bestand hat. (Link: Schmierereien im Stadtgebiet | Bad Wünnenberg (bad-wuennenberg.de))

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell