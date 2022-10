Polizei Paderborn

POL-PB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L755

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mb) Am Donnerstagnachmittag hat ein Autofahrer (46) bei der Kollision mit einem Sattelzug auf der L755 tödliche Verletzungen erlitten.

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 46-jähriger VW-Golf-Fahrer auf der Landstraße von Neuenbeken nach Altenbeken. In Höhe des kleinen Viadukt geriet das Auto aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein aus Altenbeken entgegenkommender 56-jähiger Lkw-Fahrer versuchte vergeblich, durch eine Vollbremsung seines Sattelzugs eine Kollision zu verhindern. Der Golf prallte frontal gegen die Lkw-Front und schleuderte wieder nach rechts in den Straßengraben. Das Auto blieb mit Totalschaden liegen. Unfallzeugen versuchten sofort Erste Hilfe zu leisten und den eingeklemmten Autofahrer aus dem Golf zu befreien. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des schwerstverletzten 46-Jährigen aus dem Kreis Soest feststellen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An der Zugmaschine entstand erheblicher Sachschaden. Zur Unfallaufnahme zog die Paderborner Polizei ein Unfallaufnahmeteam vom Polizeipräsidium Bielefeld hinzu. Der VW Golf wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die L755 war bis 23.00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell