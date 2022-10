Polizei Paderborn

POL-PB: Werkzeug-Diebe schlagen auf Baustellen zu

Paderborn (ots)

(mb) Auf zwei Baustellen haben Einbrecher am langen Wochenende Werkzeuge und Maschinen aus Bau-Containern gestohlen. Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen brachen die Täter einen Baustellencontainer auf einer Baustelle am Kreisverkehr an der Barkhauser Straße auf. Sie entwendeten Akkugeräte sowie ein Nivelliergerät mit Zubehör.

Unweit dieses Tatorts gingen die Einbrecher auch einen Container auf einer Baustelle im Balhorner Feld an. Auch hier wurden Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

