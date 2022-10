POL-PB: Motorrad kollidiert beim Überholen mit Kleinkraftrad

Salzkotten/Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) Dank aufmerksamer Zeugen konnte am Sonntagabend ein Tatverdächtiger festgenommen werden, der in eine Buchhandlung am Wallgraben eingedrungen war. Auch in Schloß Neuhaus klickten bei einem gesuchten Einbrecher die Handschellen. Gegen 21.25 Uhr wurde die Polizei am Sonntag von Zeugen alarmiert. Eine Radfahrerin (19) hatte im Vorbeifahren an der Buchhandlung ein lautes ...

