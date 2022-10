Polizei Paderborn

POL-PB: Falschfahrerin auf der B1 - 83-Jährige biegt an Autobahnabfahrt falsch ab

Paderborn (ots)

(mb) Eine 83-Jährige "Geisterfahrerin" auf der B1 ist am Sonntagabend von der Polizei gestoppt worden und muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Gegen 19.30 Uhr fuhr die Seniorin mit ihrem Opel Corsa auf der A 33 von der A 44 kommend in Richtung Bielefeld. An der Anschlussstelle Paderborn-Zentrum nutzte sie die Abfahrt in Richtung Salzkotten. Laut Zeugenangaben hielt die 83-Jährige an der Einmündung zur B1 an und bog dann verbotswidrig nach links in Richtung Paderborn ab. Sie fuhr als Falschfahrerin auf der Richtungsfahrbahn Salzkotten in Richtung Paderborn. Im Gegenverkehr bemerkte eine Polizeistreife die "Geisterfahrt" und löste eine Fahndung nach dem Opel Corsa aus. Zeitgleich meldeten sich Zeugen über Notruf. An der Kreuzung Frankfurter Weg fuhr die Seniorin verbotswidrig geradeaus in die gesperrte Bahnhofstraße. Dort musste sie drehen und bog auf den Heinz-Nixdorf-Ring ein. Eine Polizeistreife konnte den Pkw in Höhe der Riemekestraße stoppen. Die Opelfahrerin gab an, sie sei aufgrund der Autobahnbaustelle etwas verunsichert gewesen und habe nicht bemerkt, dass sie falsch abgebogen sei.

