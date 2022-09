POL-PB: Zigarettenautomat nachts geknackt

Kreis Paderborn/Kreis Soest (ots) - (mb) Am Donnerstag ist eine 65-jährige Frau aus dem Kreis Paderborn Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden und hat Bargeld und Schmuck im Wert von fast 300.000 Euro an Betrüger übergeben. Gegen 14:30 Uhr erhielt die Frau einen Anruf auf ihr Festnetztelefon. Sie nahm ab und hörte eine weinerliche Stimme, die sie ihrer Tochter zuordnete. Dann war plötzlich eine Frau am Apparat ...

