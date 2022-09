Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - Zwei Schwerverletzte

Salzkotten (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Thüler Straße (L751) sind am Donnerstagmorgen zwei Autofahrer schwer verletzt worden.

Gegen 08.25 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer auf der Thüler Straße in Richtung Salzkotten. Der Transporter zog einen mit trockenem Splittbeton beladenen offenen Anhänger. Von links bog aus einem Feldweg ein 61-jähriger Fiat-Punto-Fahrer auf die Thüler Straße in Fahrtrichtung Salzkotten ein und missachtete die Vorfahrt des Transportergespanns. Der Sprinter-Fahrer versuchte vergeblich, die Kollision durch ein Bremsmanöver zu verhindern. Sein Fahrzeug prallte frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des Fiats und schob den Kleinwagen nach rechts von der Straße durch den Graben. Der Fiat blieb mit Totalschaden liegen. Auch der Sprinter wurde erheblich beschädigt. Die Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden am Unfallort notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Der vom Anhänger auf die Straße und die Bankette gerutschte Beton wurde von Mitarbeitern der Straßenmeisterei beseitigt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell