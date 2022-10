Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungstür aufgebrochen und Bargeld entwendet

33106 PB-Wewer, Triftweg (ots)

Als ein Bewohner in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 02. Oktober 2022 in seine Wohnung zurückkehrte, bemerkte er, dass seine Wohnungstür aufgebrochen wurde. In der Wohnung fand er alle Schränke geöffnet und durchwühlt vor. Erbeutet wurde Bargeld in 3-stelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05251-3060 bei der Polizei in Paderborn zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell