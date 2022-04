Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 15.04.-18.04.2022

Wilhelmshaven (ots)

Schortens

Körperverletzung bei einer Diskothek in Schortens

Am 16.04.2022, gegen 05:00 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen und einem 25-jährigen Mann in einer Diskothek in Schortens. Im Rahmen der Auseinandersetzung kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen in Form von Faustschlägen zwischen den Kontrahenten. In der Folge wurden Strafverfahren gegen die beiden jungen Männer eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt in Schortens

Am 17.04.2022, gegen 02:20 Uhr, teilten Zeugen der Polizei mit, dass ein 27-jähriger seinen Pkw im Bereich Lebensborner Weg geführt habe, obwohl er unter Alkoholeinfluss stehe. Der Mann wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,25 Promille aus. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Sande

Brand eines Pkw im Bereich K99 in Sande

Am 16.04.2022, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger mit einem Pritschenwagen die A29 in Höhe Sande. Während der Fahrt entwickelten sich im Bereich des Motorraumes Flammen, woraufhin der Mann von der Autobahn abfuhr. Im Bereich der K99 in Sande gerieten zunächst der Motorraum und dann die Führerkabine gänzlich in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug zuvor unverletzt verlassen. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Wittmund

Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz im Bereich Bahnhofstraße / Cliner Straat Carolinensiel Am 16.04.2022 wurde bei der Polizei in Jever angezeigt, dass es gegen 08:30 Uhr auf den Parkflächen des Supermarktes an der Bahnhofstraße bzw. Cliner Straat in Carolinensiel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sei. Ein aufmerksamer Zeuge macht den Geschädigten darauf aufmerksam, dass der Fahrer eines roten VW Transporter (Kennzeichenkennung MI-) das sog. Minicar des Geschädigten beim Vorbeifahren gestreift habe. Anschließend habe sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Weitere Zeugen die den Unfall möglicherweise wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Wilhelmshaven

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Baumarktes im Heuweg Wilhelmshaven

Am 16.04.2022 wurde bei der Polizei in Jever angezeigt, dass es bereit am 14.04.2022 zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Heuweg Wilhelmshaven gekommen sei. Der Geschädigte habe seinen Pkw (Opel, Astra, FRI-Kennung) im Zeitraum von etwa 16:00 Uhr bis 16:55 Uhr dort geparkt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte er eine Beschädigung im Bereich der Beifahrerseite fest, die vermutlich von einem anderen Pkw verursacht worden ist. Der Unfallverursacher habe sich offenbar entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen die den Unfall möglicherweise wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Wangerland

Jagdwilderei am Wangermeer

Am Mittag des Ostersonntages meldete ein Spaziergänger, dass er auf einem Feld, unmittelbar neben dem Ufer des Wangermeers, einen toten Fasan aufgefunden habe, welcher offensichtlich mit einem Pfeil erlegt worden sei. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden den verendeten Fasan wie beschrieben vor. Sie stellten fest, dass der Fasan offensichtlich mit dem Pfeil einer Armbrust erlegt wurde. Der Fasan wurde fachgerecht entsorgt. Der Armbrustpfeil wurde sichergestellt. Armbrüste werden vom Waffengesetz erfasst. Der Besitz/Umgang ist nur Personen gestattet, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell