Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bäckereifiliale

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Mittwoch ist in der Westernstraße in eine Bäckereifiliale eingebrochen worden.

Die Tatzeit liegt zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr. Der oder die Täter drückten die Eingangstür auf und suchten in den Räumlichkeiten nach Beute. Sie stahlen Bargeld und entkamen unerkannt.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell