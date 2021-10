Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nachbarn finden toten Hasen

Abgetrennter Kopf bislang nicht aufgefunden

Ulm (ots)

Am Freitag wurde die Polizei in Heidenheim gegen 18 Uhr in die Friedrich-Voith-Straße gerufen. Dort hatten Nachbarn einen toten Hasen aufgefunden. Der Hase war zuvor aus einem der dortigen Grundstücke ausgebüxt und wurde vom Besitzer eindeutig identifiziert. Auffällig war, dass der Kopf des Hasen fehlte. Dieser wurde mittels eines scharfen Gegenstandes abgetrennt und konnte im näheren Umfeld nicht aufgefunden werden. Bezüglich des Tatortes und des Täters dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidenheim unter der Nummer: 07321322432 entgegen.

