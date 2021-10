Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunkene fährt gegen geparktes Auto

67-Jährige wird von Zeugen beobachtet

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr wurde am Freitag der Polizei in Laupheim mitgeteilt, dass soeben eine Fahrzeuglenkerin in der Albert-Magg-Straße mit ihrem Toyota gegen einen VW gefahren sei. Beim Eintreffen der Polizei wurde bekannt, dass die Dame nach dem Zusammenstoß ausgestiegen war und mittels Papiertaschentuch und Fensterputzmittel versucht hatte, den Schaden am VW weg zu wischen. Danach hatte sie einen nicht lesbaren Zettel an den beschädigten VW gehängt. Daraufhin wurde die Verursacherin an ihrer Wohnadresse aufgesucht. Die 67-Jährige gab an, dass sie nicht wusste, wie sie sich nach dem Unfall verhalten sollte. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass die Dame Alkohol getrunken hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete hierauf an, dass die 67-Jährige ihren Führerschein und Blut abgeben soll. Die Fahrerin erhält nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beträgt 4.000 Euro.

