Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Brücke über Wutach besprüht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Montag und Dienstagabend, 15./16.11.2021, ist eine Brücke am Wutachdamm in WT-Tiengen besprüht worden. Der Teerbelag der im Lauffenmühleweg gelegenen Brücke wurde beschmiert wie auch Leitbaken am Brückengeländer. Der Schaden, welcher der Stadt dadurch entstand, liegt bei rund 800 Euro. Da die Örtlichkeit stark frequentiert ist, hofft der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) auf Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell