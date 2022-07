Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Technik schützte vor Einbruch nicht

Suhl (ots)

~ Am 01.07.2022 meldete die Überwachungskamera eines Gartenbesitzers in der Gartenanlage Friedberg/ Alte Schleusinger Straße gegen 19:40 Uhr einen Einbruch in das Gartenhaus. Hierbei schlug der unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Hauses ein und gelangte so in das Innere des Bungalows. Ob etwas entwendet wurde, muss der Garteninhaber noch überprüfen.

In diesem Zusammenhang bitte der Inspektionsdienst Suhl um die Mithilfe etwaiger Zeugen der Tat. Sollten sie sich zu diesem Zeitpunkt in der Gartenanlage aufgehalten haben und etwas Ungewöhnliches, im Zusammenhang mit dem Einbruch, festgestellt haben, melden sie sich bitte unter der Rufnummer: 03681/369 196. ~

