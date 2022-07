LPI-SHL: Harte Zeiten für Raucher in Steinbach-Hallenberg

Suhl/Hildburghausen (ots) - Am 01.07.2022 um 14:20 Uhr befuhr die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Seat Ibiza die August-Bebel-Straße in Hildburghausen. An der Kreuzung am Kehrweg beachtete sie die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 39-jährige Fahrerin eines Pkw Audi A 6 nicht. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden dabei nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 10000,00 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

