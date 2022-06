Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Tödlicher Badeunfall

Muggensturm (ots)

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr am Kaltenbachsee in Muggensturm. Nach Zeugenaussagen soll ein 18-Jähriger in den See gesprungen und dann nach kurzem Auftauchen untergegangen sein. Er konnte kurz vor 20:30 Uhr nach umfangreichen Suchmaßnahmen durch Rettungskräfte der DLRG im See leblos aufgefunden und ans Ufer gebracht werden.

/ag

