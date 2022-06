POL-OG: Rastatt - Vermisstensuche -Nachtragsmeldung

Bühl (ots) - Eine 44 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Freitagmorgen nach einer Kollision mit einer 86-jährigen Autofahrerin mit leichten Verletzungen in einem Rettungswagen in eine örtliche Klinik gebracht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Seniorin kurz vor 9:30 Uhr von der Robert-Koch-Straße nach rechts in die Rungsstraße abbiegen und kollidierte hierbei mit der Radlerin, die durch den Zusammenstoß ...

