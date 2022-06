Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Zur Seite gekippt

Muggensturm (ots)

Ein Transporter ist nach einer Kollision am Freitagvormittag an der Kreuzung der Merkurstraße zur Hauptstraße auf die Seite gekippt. Neben drei Leichtverletzten hat der Zusammenprall auch zu einem Sachschaden von etwa 15.000 Euro geführt. Nach bisherigen Feststellungen wollte eine 24 Jahre alte Audi-Fahrerin kurz vor 10 Uhr von der untergeordneten Merkurstraße kommend die Hauptstraße überqueren und stieß hierbei mit einem herannahenden Ford Transit zusammen. Neben der mutmaßlichen Unfallverursacherin trugen auch der 37 Jahre alte Fahrer des Ford sowie eine gleichaltrige Mitfahrerin leichte Verletzungen davon, die allesamt durch Helfer des Rettungsdienstes am Ort des Geschehens versorgt werden konnten. Einsatzkräfte der Feuerwehr Muggensturm unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Eine örtliche Umleitung zur Umfahrung der Gefahrenstelle wurde eingerichtet.

/wo

