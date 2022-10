Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Motorräder aus Garage entwendet

Paderborn-Dahl (ots)

(mb) Aus einer privaten Garage an der Straße Sonnenberg sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vier Motorräder gestohlen worden.

Die Tatzeit in diesem Fall liegt zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 09.30 Uhr am Donnerstag. Der oder die Täter drangen in die neben einem Einfamilienhaus stehende Garage ein. Sie stahlen vier Enduro-Maschinen sowie Motorradhelme und weiteres Zubehör. Ein Fahrzeug zum Abtransport der Motorräder müssen die Diebe in Tatortnähe bereitgestellt haben. Eine Zeugin hatte zwischen 01.00 Und 01.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell