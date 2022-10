Polizei Paderborn

POL-PB: Hyundai SUV über Nacht gestohlen

Bad Lippspringe (ots)

(mb) In der Nacht zu Donnerstag ist an der Detmolder Straße ein Hyundai Santa Fe entwendet worden.

Das SUV wurde am Mittwochabend um 20.30 Uhr in der Hofzufahrt eines zwischen dem Kreisverkehr Neuhäuser Weg und der Einmündung Auf der Mersch gelegenen Wohnhauses abgestellt. Am Donnerstag fiel der Diebstahl des mit einem keyless-go-System ausgestatten Fahrzeugs gegen 06.20 Uhr auf. Möglicherweise nutzten die Autodiebe technische Geräte, um die Funkwellen des im Haus liegenden Schlüssels zu verlängern. So können solche Fahrzeuge ohne Schlüssel geöffnet und gestartet werden. Der Santa Fe ist grau, Baujahr 2021 und hatte ein PB-Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht beobachtet haben. Möglicherweise wurden auch schon vor der Tat verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

