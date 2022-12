POL-MR: Einbrüche in Wetter + Pakete aufgerissen + Zeugen nach Auseinandersetzungen in der Oberstadt gesucht + Fahren unter..... + Unfallflucht in Breidenbach

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Wetter - Weitere Einbrüche

Nach dem Einbruch in die Geschäftsräume eines Hauses in der Straße Im Berntal (siehe Presseinfo vom 01. Dez.) kam es am Donnerstag, 01. Dezember zu weiteren Einbrüchen. Betroffen waren ein Haus im Eichendorffweg und eins in der Straße Am Aspherfeld. In beiden Fällen stiegen der oder die Täter von der Rückseite her durch mit massiver Gewalt aufgebrochene Fenster ein, durchsuchten jeweils alle vorhandenen Etagen, wobei sie Schränke und Schubladen öffneten und den Inhalt herausrissen. Der entstandene Sachschaden ist nach ersten Schätzungen jeweils vierstellig. Ob und was aus den Häusern fehlt steht nicht fest. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zu den Tatzeiten verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind fremde Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten aufgefallen? Wer hat dort ungewöhnliche Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge gesehen? Der Einbruch im Eichendorffweg war zwischen 06 und 18.40 Uhr, der in der Straße Am Aspherfeld zwischen 07.20 und 21.40 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0

Cölbe - Pakete aufgerissen

In der Nacht zum Freitag, 02. Dezember, gegen 03.30 Uhr saßen zwei gänzlich dunkel gekleidete Männer von geschätzt ca. 20 Jahren an der Ecke Alte Dorfstraße-Lückenstraße im Dunkeln und rissen offenbar Pakete oder Päckchen auf. Bevor die Polizei eintraf waren die Männer verschwunden. Die Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei stellte insgesamt sieben aufgerissene Postsendungen sicher. Ob und was aus den Paketen oder Päckchen fehlt ist derzeit noch unbekannt. Wer hat in der Nacht gegen 03.30 Uhr rund um die Alte Dorfstraße Lückenstraße zwei Männer gesehen? Wer kann diese näher beschreiben oder Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung führen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Auseinandersetzungen in der Oberstadt

Die Polizei ermittelt nach Auseinandersetzungen in der Oberstadt und sucht nach Zeugen. Die Vorfälle waren bereits von Freitag auf Samstag, 26. November, rund um Mitternacht. Ausgangspunkt war dabei offenbar der Platz am Markt vor einem Glühweinstand. Dort erschienen fünf Personen die augenscheinlich Streit suchten, herumpöbelten und letztlich in eine verbalen und dann handfeste Auseinanderstzuungt mit einer vierköpfigen Gruppe gerieten. Es gab nach ersten Aussagen Schläge und Tritte und es sollen Gläser oder Glühweintassen benutzt worden sein. Eine 32 Jahre alte Frau und drei Männer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren erlitten Platzwunden, Beulen und Schürfwunden sowie teils Schäden an der Kleidung. Als die Polizei eintraf, war niemand mehr da. Kurze Zeit später machten die Verletzten sich bemerkbar. Noch während des Gesprächs erhielt die Polizei Hinweise, dass sich in der Biegenstraße zwei an der Auseinandersetzung beteiligte Männer aufhalten sollen. Es handelt sich um zwei Männer im Alter 20 und 32 Jahren. Wem dabei nun welche Beteiligung an dem Geschehen zuzuschreiben ist, ließ sich vor Ort nicht klären. Möglicherweise kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung entweder in einer Seitenstraße nahe beim Markt oder aber in der Biegenstraße. Etwaige Zeugen des bzw. der Geschehen, werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Unter Alkohl- und/oder Drogeneinfluss gefahren

1. Neustadt

Nachdem der 27 Jahre alte Autofahrer bereits den Konsum von Cannabis eingeräumt hatte, bestätigte der Drogentest die Aussage mit einer positiven Reaktion auf THC. Außerdem ergaben die Ermittlungen, dass der im Ostkreis lebende Mann keinen gültigen Führerschein hat. Die Autofahrt endete mit der Kontrolle am Donnerstag, 01. Dezember, gegen 23.15 Uhr in Neustadt. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Autoschlüssel sicher.

2. Marburg

Am Donnerstag, 01. Dezember, um 18.10 Uhr kontrollierte die Polizei in der Ernst-Giller-Straße einen 18 Jahre jungen Autofahrer. Nachdem sein Drogentest einen Einfluss von THC zeigte, veranlasste die Polizei die nötige Blutprobe, untersagte die Weiterfahrt und stellte den Autoschlüssel sicher.

3. Wohratal

Ein 27 Jahre alter Mann steht unter dem Verdacht, am Donnerstag, 01. Dezember, ein Auto gefahren zu haben, obwohl er unter dem Einfluss von THC stand. Der Drogentest zeigte eine entsprechende Reaktion. Aufgefallen ist der Mann, weil er mit dem Auto auf dem Radweg zwischen Wohratal und Gemünden fuhr. Für ihn endete die Autofahrt um 14.55 Uhr. Die Polizeientließ den Mann nach der Entnahme der veranlassten Blutprobe.

4. Wehrda

Als sein Drogensteht positiv auf THC reagierte, räumte der 34 Jahre alte Autofahrer den regelmäßigen Konsum von Marihuana ein. Für den Mann war die Autofahrt am Donnerstag, 01. Dezember, um 14.50 Uhr in der Goßfeldener Straße zu Ende. Die Polizeistation verließ der Mann nach der Blutprobe.

5. Niederweimar

Die Polizei sucht Zeugen einer Autofahrt, die am Freitag, 2. Dezember, vor 06 Uhr, in der Straße Am Roten Weg in Niederweimar endete. Zu dieser Zeit erhielt die Polizei Kenntnis über eine eventuell hilflose Person am Steuer eines abgeschlossenen schwarzen VW Polo. Der Mann auf dem Fahrersitz hatte auf Klopfen an die Scheibe nicht reagiert. Als die Polizei eintraf, war der 21-Jährige wach. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Sein Alkotest um etwa 06.40 Uhr zeigte 1,28 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Wer hat die Ankunft des schwarzen Polo in der Straße Am Roten Weg beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach - Schaden am roten Seat Leon

Der Schaden am roten Seat Leon ist hinten links am Kotflügel und beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Kollision mit dem Auto war zwischen 10 Uhr am Mittwoch und 05.30 Uhr am Donnerstag, 01. Dezember, höchstwahrscheinlich aber am Mittwoch, 30. November, zwischen 17 und 17.30 Uhr als der Wagen auf dem Parkplatz der NKD-Filiale in der Hauptstraße stand. Vermutlich streifte dort ein weißer SUV beim Ausparken den roten Seat. Wer hat an dem späten Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz ein Rangiermanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem roten Seat gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zu dem mutmaßlich beteiligten weißen SUV geben? Der alternativ mögliche Unfallort wäre die Bahnhofstraße in Friedensdorf, wo der Leon in der übrigen Zeit stand. Entsprechende Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittlerin bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

