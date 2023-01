Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Personenfahndung nach räuberischer Erpressung

Oberhausen (ots)

Am 08.12.2021, in der Zeit von 19:35-19:40 Uhr, kam es auf der Hermann-Albertz-Straße 93 zu einer räuberischen Erpressung. An der dortigen Haltestelle wurde der Geschädigte durch den Tatverdächtigen am Jackenkragen gepackt und zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert. Dabei bedrohte er ihn mit seinen Fäusten. Aus Angst händigte der Geschädigte dem Tatverdächtigen einen kleinen Bargeldbetrag sowie seine Armbanduhr aus. Der Tatverdächtige hatte sich zuvor im gleichen Bus wie der Geschädigte befunden und konnte dort videografiert werden.

Der Tatverdächtige ist männlich, ca. 175-180 cm groß, hatte eine dunkle Haarfarbe und trug eine Holzfällerjacke in den Farben Rot und Weiß.

Bilder des Tatverdächtigen finden Sie unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/96538

Können Sie Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben? Dann melden Sie sich bitte beim KK12 unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell