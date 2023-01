POL-GM: Ergänzung zur Pressemeldung vom 5. Januar (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5409440)

Reichshof (ots) - In Wildbergerhütte haben Unbekannte den hinteren Reifen eines VW Touareg eingestochen. Der VW parkte am Sonntag (8. Januar) in der Fritz-Schulte-Straße. Die Sachbeschädigung muss sich im Zeitraum zwischen 1 Uhr nachts und 10 Uhr morgens ereignet haben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auch in der Crottorfer Straße ein Auto beschädigt worden. Dort haben Unbekannte in den Vorderreifen eines Mazda CX-60 eingestochen. Hinweise zu verdächtigen ...

mehr