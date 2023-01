Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: # Dringender Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall

Oberhausen (ots)

Dienstagnacht (17.01.), um 22:40 Uhr, verunglückte ein Autofahrer an der Weilerstraße in Fahrtrichtung Ruhrorter Straße. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen, so dass der Fahrer von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden musste. Er wurde umgehend in eine Klinik gebracht, verstarb jedoch im Krankenhaus. Die Polizei Oberhausen sucht nun dringend die Ersthelfer sowie Passanten, die den Unfallhergang beobachtet haben. Bitte melden Sie sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-826-0.

