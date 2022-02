Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wild ausgewichen - Kleintransporter kollidiert mit zwei Bäumen

Boizenburg (ots)

Weil sie eigenen Angaben zufolge einem Reh auf der Landesstraße 051 zwischen Bengerstorf und Bennin ausgewichen war, hat eine 38-jährige Autofahrerin am späten Montagabend die Kontrolle über ihren Kleintransporter verloren und war in weiterer Folge seitlich mit zwei Straßenbäumen kollidiert. Die deutsche Autofahrerin verletzt sich dabei leicht an der Hand. An dem Kleintransporter, der im Straßengraben zum Stehen kam, entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf ca. 10.000 Euro geschätzt wurde. Angesichts des Vorfall rät die Polizei erneut, bei plötzlichem Wildwechsel niemals ein Ausweichmanöver einzuleiten bzw. durchzuführen. Nicht selten gerät ein Fahrzeug dabei außer Kontrolle. Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim ereigneten sich im Januar dieses Jahres knapp 200 Wildunfälle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell