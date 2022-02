Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Landesstraße zwischen Wittenburg und Lützow wegen Feuerwehreinsatz voll gesperrt (Erstinformation)

Boddin (ots)

Wegen eines Löscheinsatzes der Feuerwehr ist die Landesstraße 05 zwischen Wittenburg und Lützow derzeit voll gesperrt. Kurz vor 08 Uhr war in der Ortslage Boddin eine Scheune aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Derzeit brennt das Gebäude in voller Ausdehnung. Der Besitzer der Scheune musste vor Ort mit Atemwegsproblemen medizinisch behandelt werden. In dem Gebäude sollen sich unter anderem eine Heizungsanlage sowie drei Motorräder befinden. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt.

