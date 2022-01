Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Pfefferspray bei Streit eingesetzt

Neustadt-Glewe (ots)

Im Zuge eines Streits zwischen mehreren Personen soll ein 32-jähriger Mann am Samstagnachmittag in Neustadt-Glewe Pfefferspray eingesetzt haben. Dabei erlitten ein 16-Jähriger und 65-Jähriger jeweils Rötungen an den Augen. Der Vorfall ereignete sich nahe der Bungalow-Siedlung am Kronskamper Weg. Dort waren die insgesamt 7 Beteiligten offenbar eher zufällig aneinandergeraten. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es zunächst ein Wortgefecht zwischen den Beteiligten zweier streitenden Parteien. Grund hierfür ist vermutlich ein schwelender Konflikt Einzelner, der an diesem Tag auch mit Bedrohungen einhergegangen sein soll. In diesem Zusammenhang soll der 32-Jährige das Pfefferspray eingesetzt haben. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen ist der konkrete Hergang des Vorfall noch teilweise unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.

