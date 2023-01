POL-OB: #Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots) - Als eine 83-jährige Frau am Donnerstagvormittag (05.01.) die Tür ihrer Wohnung öffnete, ahnte sie noch nicht, dass sie Opfer eines schweren Raubes werden würde. Der Mann, der an der Tür klingelte, erzählte ihr glaubhaft, dass es einen Wasserrohrschaden in der Straße gäbe und er deshalb in die Wohnung müsse, um Tests durchzuführen. Die Dame ließ sich seinen Ausweis zeigen und schöpfte ...

mehr